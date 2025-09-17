Ким Кардашьян сфотографировалась в откровенном образе

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница разместила коллаж из снимков, на одном из которых она позировала в наряде, оголяющем тело. Так, звезда примерила облегающую бедра юбку и топ с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру.

На фото была также запечатлена ее подруга, Стефани Шепард, в топе и трусах.

«С днем рождения, Стефани», — подписала она.

Ранее в сентябре Ким Кардашьян снялась в бюстгальтере. Бизесвумен опубликовала серию снимков, на одном из которых снялась в голубом костюме, состоящем из облегающей юбки и нижнего белья.