Дуа Липа прошлась по улице в платье с глубоким декольте

Британская певица и модель Дуа Липа прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

29-летняя исполнительница посетила ужин Harper's Bazaar Icons в длинном платье, состоящем из телесного корсета с глубоким декольте и черной бахромы.

Упомянутый наряд с асимметричными бретелями оголял ноги и бедра звезды. Помимо этого, знаменитость надела обувь на каблуках. Ее образ завершили укладка с распущенными волосами и макияж в нейтральных оттенках.

В августе Дуа Липа снялась в откровенном наряде без нижнего белья.