Эмили Ратаковски опубликовала фото в топе с экстремальным декольте

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в топе с экстремальным декольте. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

34-летняя Эмили Ратаковски предстала перед камерой в черном топе с декольте до пупка. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем с блеском для губ и стрелками на фоне букета цветов.

В начале сентября поклонник подловил Эмили Ратаковски и актера Остина Батлера на свидании. Модель и артист были замечены в ресторане при гостинице Waverly Inn в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Сообщается, что манекенщица пила мартини, а артист предпочел виски. Инсайдер заявил, что пара провела в заведении несколько часов. По его словам, Ратаковски несколько раз наклонялась к Батлеру, и в какой-то момент он обнял ее за плечи.

Сами знаменитости пока никак не реагировали на слухи о романе.

В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом Себастьяном Бир-Макклардом. Причиной развода, по слухам, послужили постоянные измены со стороны продюсера. Знаменитости были в браке с февраля 2018 года. Они расписались после нескольких месяцев отношений. У экс-супругов есть сын, которого назвали Сильвестром.