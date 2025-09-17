Певица, актриса Настя Задорожная снялась топлес к премьере своей новой песни. Звезда анонсировала выход трека «Do it better» и опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, которое стало обложкой.

«У меня вышла новая песня. Совсем новая. Новое все. Язык тоже новый. До сих пор не верю, что это произошло. Спустя столько лет. Огромное спасибо за поддержку мужу и дочке, поклонникам и друзьям», — призналась артистка.

© Источник Газета.Ru

В 2020 году Задорожная вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.

За несколько недель до своего 39-летия артистка родила дочь, которую назвала Александрой.

Знаменитость рассказывала, что встреча с мужем изменила ее жизнь. Актриса отказалась от нервной работы, чтобы восстановить свое здоровье и забеременеть. У артистки ушло на подготовку несколько лет. Однако, по словам звезды, она была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного». Задорожная призывала женщин не бояться рожать после 40 лет, но бережно относиться к своему организму.