Стилисты рассказали, какие оттенки подойдут и в 30 лет, и в 60

Умные женщины выбирают цвета, которые будут актуальны круглый год. Это вовсе не означает, что нужно забыть о сезонности, но базовые вещи лучше покупать в универсальных тонах.

© ГлагоL

Стилисты рассказали о цветах, которые никого не подводят. Эти оттенки прошли проверку временем и работают независимо от модных трендов. Они не просто украшают, а создают тот самый эффект, когда возраст становится неважен.

Как объяснили эксперты, одни цвета «стареют», а другие освежают из-за цветовосприятия. С возрастом кожа теряет розовый пигмент и желтеет, становится менее плотной и появляются участки с неровным тоном. Некоторые цвета безжалостно подчеркивают эти изменения, а другие, наоборот, работают как мягкий фильтр, придавая лицу свежесть. Выяснилось, что секрет универсальных оттенков кроется в правильном подтоне, который находится в золотой середине. В результате получается дипломатичный оттенок, который ладит с любыми особенностями внешности.

Серый не конкурирует с естественной палитрой лица, а деликатно ее поддерживает. Главное — выбрать правильный оттенок. Стилисты советуют избегать холодного стального серого. Он может придать коже болезненную бледность. Выбор следует остановить на теплом сером с аккуратным коричневатым подтоном. Такой серый особенно хорош в трикотаже, но при этом самодостаточен и для монохромных образов. Забудьте про кипенно-белый — он слишком резок и создает нежелательный контраст. Вам следует обратить внимание на мягкие тона белого с теплым подтоном: слоновая кость, топленое молоко, сливки. Эти оттенки мягко освежают лицо и работают как естественный хайлайтер, придавая коже здоровое сияние. Особенно выигрышно эти цвета будут смотреться в блузках из хлопка или натурального шелка.

Темно-синий станет настоящим открытием для тех, кто устал от черного цвета. Он создает изысканный контраст, но при этом не подчеркивает тени под глазами или бледность. В этом году на пике моды оттенки Eclipse и Future Dusk с фиолетовым подтоном. Особенно хорошо они могут раскрыться в жакетах, блузках или платьях, поясняет канал «Модной шляпы силуэт«.

Все оттенки коричневого сейчас переживают настоящий ренессанс. Институт цвета Пантон объявил главным цветом этого года Mocha Mousse. Но еще более универсальным оказался его ближайший родственник — теплая карамель. Он обладает мягким золотистым подтоном и напоминает осенние листья или медовые соты. Этот цвет особенно хорош в шерстяных и кашемировых вещах.

Нейтральный розовый (Transcendent Pink) настолько деликатен, что почти сливается с естественным тоном кожи. Он не акцентирует внимание на том, что хотелось бы скрыть, а мягко освежает. Особенность этого оттенка — в его «хамелеонских» способностях. При дневном свете он кажется почти бежевым, а при вечернем освещении проявляет деликатное розовое свечение. Идеален для вещей базового гардероба.

Также открытием осеннего сезона стал серо-синий оттенок (Blue Granite). Он сочетает в себе благородство серого с глубиной синего, создавая сложный, многослойный цвет. Этот оттенок особенно хорош в деловой одежде и «подружится» с любыми вещами вашего гардероба.

