Алеся Кафельникова опубликовала фото в бюстгальтере
Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-аккаунте.
Дочь бывшей первой ракетки мира теннисиста Евгения Кафельникова предстала на размещенном фото в атласном розовом бюстгальтере. Также она надела корсет со шнуровкой спереди и блестящую мини-юбку с кружевной отделкой.
© Соцсети
© Соцсети
В то же время манекенщица распустила уложенные легкими волнами волосы, сделала макияж в естественной цветовой гамме и дополнила образ массивным перстнем с красным камнем.
В августе Алеся Кафельникова вышла в свет в оголяющем тело топе со стразами.