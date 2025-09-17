Эксперт предложил люксовым брендам искать новые «ниши»

Им нужны оригинальные идеи, чтобы выделяться на фоне подделок.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился директор Центра исследований социальной экономики.

«Люксу нужно уходить в ниши, где подделать продукцию сложно. Драгоценности, наверное, потом какие-то особые материалы, по которым сразу видно, что это родной материал. Была история в Древнем Риме, там пурпур был очень популярен. И пурпур был разного качества, но настоящий пурпур просто пах. Одеяние у императоров пахло пурпуром. Надо придумывать какие-то такие придумки, которые дают сразу отличить подлинное от подделки за счёт каких-то таких признаков».

