Рэперша Lizzo вышла на публику в прозрачном наряде

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует New York Post (NYP).

37-летняя исполнительница посетила показ модельера Кристиана Сириано в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Для данного случая знаменитость выбрала черную прозрачную юбку асимметричного кроя и коричневый корсетный топ, сквозь который просвечивалось тело звезды. При этом звезде уложили прямые, окрашенные в рыжий цвет волосы и нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В июле рэперша Lizzo попала на обложку спортивного журнала после признания в приеме «Оземпика». Исполнительница снялась в бордовом спортивном бюстгальтере, облегающих шортах и укороченном лонгсливе.