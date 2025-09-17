Сын Уилла Смита стал креативным директором модного бренда

Сын американского актера Уилла Смита Джейден стал креативным директором модного бренда Christian Louboutin. Об этом сообщает Drapers.

27-летний рэпер будет создавать мужскую коллекцию марки, в которую войдут обувь, кожаные изделия и аксессуары. Отмечается, что знаменитость переедет в Париж, чтобы работать над линейкой, которую он представит на зимней Неделе моды.

