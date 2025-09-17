Какие головные уборы будут носить модницы этой осенью

Осенью с наступлением холодов каждая уважающая себя модница ломает голову над тем, какой головной убор выбрать. Ведь он не просто защищает от непогоды, а становится главным акцентом образа, добавляя ему индивидуальность.

Стилисты рассказали о модных головных уборах, которые будут носить в этом сезоне. В тренде снова шляпа-клош, которую носили все дивы 20-х годов прошлого года. Этот аксессуар весьма непрост и требует тщательно продуманного образа, но при правильном подходе эффектно сочетается даже с базовым пальто. Главное — шляпа должна быть центром вашего лука, а не одним из его интересных элементов.

Неожиданно для осени модные дома выпустили панамы из самых разных материалов. Дизайнеры Louis Vuitton, например, предлагают ее в практичных исполнениях — из кожи или плотного нейлона. Такая панама будет не только смотреться смело, но и защитит в прохладную погоду, поясняет канал Lady’Style.

Классическая фуражка снова возвращает себе утерянные позиции. Модницам она полюбилась за то, что легко комбинируется с кожаными куртками, жакетами, джинсами и прямыми брюками. Практичная шапка-бини универсальна и комфортна, поэтому остается актуальной все последние годы. Этой осенью стилисты советуют носить модели без лишних деталей в нейтральном цвете.

На подиумы ворвалась популярная в 1960-х шляпа-таблетка. Ее можно носить не только с классикой, но и с расслабленными образами. Осень невозможно представить без девушек, гуляющих по парку в беретах. В этом сезоне в тренде кожаные и бархатные модели.

Как уже писал «ГлагоL», осенний сезон этого года предлагает разнообразие обувных трендов, где комфорт сочетается с яркими деталями. Главной модной обувью остаются лоферы, но уже без массивной подошвы и пряжек.