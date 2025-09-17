Джиджи Хадид посетила вечеринку в подчеркивающим фигуру платье

Актер Брэдли Купер вышел в свет с моделью Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитости посетили коктейльную вечеринку по случаю выхода октябрьского номера журнала Vogue в Нью-Йорке. Для данного мероприятия 50-летний артист выбрал темно-синюю рубашку, брюки Louis Vuitton и ботинки.

В то же время его избранница была запечатлена в подчеркивающим фигуру платье с геометрическим принтом и кисточками.

Ранее в сентябре Брэдли Купер по неожиданной причине решил отложить свадьбу с Джиджи Хадид. По словам инсайдера, артист боится брака.