Солистка A'Studio поделилась фото в топе

Солистка A'Studio, певица Кети Топурия опубликовала редкое фото с мужем Львов Деньговым. Cнимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

38-летняя певица Кети Топурия позировала в зеленом топе на тонких лямках. Образ дополнили зеленые солнцезащитные очки в широкой оправе. Волосы певица распустила и сделала легкий макияж. В кадре она обнимала мужа Льва Деньгова за руку.

© Газета.Ru

У певицы двое детей от бизнесмена Льва Деньгова: помимо дочери, супруги растят четырехлетнего мальчика Адама. Она отмечала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена также есть дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии также есть 10-летняя девочка Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги развелись в 2017 году, сохранив дружеские отношения.