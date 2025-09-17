Пять стильных вещей, которые можно взять у мужчины

Иногда лучшие fashion-находки хранятся не в магазине, а на соседней полке в шкафу. Мужской гардероб — это кладезь вдохновения для девушек. Порой именно там прячутся самые стильные находки, которые делают образ расслабленным, дерзким и при этом очень женственным. Мы вместе со стилистом Маратом Гаяновым собрали 5 вещей, которые смело можно «утащить» из мужского шкафа — и выглядеть так, будто это была часть тщательно продуманного аутфита.

1. Мужская рубашка

Классика жанра.

«Любая мужская рубашка очень элегантно выглядит на девушке», — комментирует стилист.

Белая или голубая, полоска или клетка — рубашка делает аутфит интереснее и добавляет нотки дерзости. Носите ее поверх топа, завязывайте на талии, надевайте с мини-юбкой или используйте как платье с ремнем — настоящее раздолье для фантазии.

2. Худи или зипка оверсайз

«Девушки часто носят эти вещи и выглядят в них стильно» — отмечает эксперт.

Они объемные, теплые и идеально подчеркивают хрупкость фигуры. Оверсайз всегда смотрится расслабленно и модно: с велосипедками, мини-юбкой или даже поверх платья. Это тот случай, когда «одолжила у него» превращается в полноценный стайлинг-прием.

3. Головные уборы

Кепка «New Era», бини или широкополая панама — все мужские головные уборы делают образ более «стрит», добавляют небрежности и уверенности. Главное — не бойтесь экспериментировать. Мужские модели обычно более минималистичны, без лишнего декора, а значит, легко вписываются почти в любой образ.

4. Очки

Солнцезащитные очки с мужской полки — находка для девушки. Крупная оправа, более строгие формы, темные линзы — идеальная изюминка в образ. В таких очках нет кокетства, зато есть характер. Отличный баланс, если хотите подчеркнуть свою силу, а не только нежность.

5. Штаны или шорты

Да-да, даже их можно позаимствовать. Мужские джинсы прямого кроя, спортивные шорты или карго могут идеально вписаться в женский гардероб, если у вас одинаковый размер. Сочетайте их с укороченными топами, бралетами, босоножками на каблуке — и получится тот самый микс мужественности и женственности, который так ценят стилисты.