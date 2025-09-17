Популярный бренд косметики обругали за фотосессию с 69-летней Крис Дженнер

Популярный канадский бренд косметики Mac снял рекламную кампанию с американской телезвездой Крис Дженнер и подвергся критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

Критике подверглась фотосессия 69-летней предпринимательницы. Так, она попозировала перед камерами в черном наряде с открытыми плечами, держа в руках тональный крем и пудру из культовой линейки марки Studio Fix Foundation.

Читатели портала удивились выбору компании и принялись обсуждать его в комментариях под материалом.

«Стыдно должно быть, MAC. Я думал, у тебя стандарты повыше», «После многочисленных подтяжек лица, бесконечных косметических процедур и часов работы в фотошопе рекламировать этот крем как-то странно», «Как человек, сделавший столько подтяжек лица, может быть лицом косметического бренда?», «Почему вы выбрали именно ее? Больше никого не было?», «Понятно, больше не буду покупать у них косметику», — высказывались они.

В августе Крис Дженнер высмеяли в сети за нелепый фотошоп на снимках.