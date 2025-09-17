Дакота и Эль Фаннинг появились в журнале в откровенных образах

Американские актрисы Дакота и Эль Фаннинг в откровенных образах снялись для журнала Vanity Fair. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На одном из кадров сестры предстали в полный рост в облегающих белых футболках с именами друг друга и джинсовых микрошортах с заниженной талией. Также они надели блестящие босоножки на высоких каблуках бренда Manolo Blahnik и уложили волнами волосы.

Кроме того, знаменитостей запечатлели в боди с глубокими декольте и брюках из денима.

Ранее в сентябре появились новые фото американской актрисы, продюсера и бывшей модели Шэрон Стоун для откровенной рекламы бренда Mugler.