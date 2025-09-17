Как яблоки поддержат здоровье кожи

Исследования показывают, что яблоки содержат вещества, уменьшающие признаки старения кожи и защищающие её от повреждений. Всего один такой фрукт в день поможет вам выглядеть моложе.

© Ferra.ru

Вот несколько полезных для кожи свойств яблок.

Защита от факторов окружающей среды. Длительное воздействие солнца вызывает признаки старения: покраснение, гиперпигментацию, изменение толщины кожи, воспаление и пр. Антиоксиданты в яблоках защищают кожу от вредного воздействия солнца, загрязнения и других факторов.

Улучшение регенерации кожи. Применение сыворотки для кожи с экстрактом стволовых клеток яблока помогло значительно улучшить внешний вид кожи и замедлило появление признаков старения. Также у участников этого исследования стало меньше морщин, кожа была более увлажнённой и эластичной.

© Cavan Images / Getty Images

Уменьшение воспаления. В состав яблок входят антиоксиданты полифенолы. С противовоспалительным действием на организм связаны антоцианы и флавоноиды. Как показало одно исследование, употребление большого количества яблок уменьшает хроническое воспаление.

Повышение увлажнённости кожи. Яблоки на 80-89% состоят из воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.