Невеста Лепса показала фото с едва прикрытой грудью

Юная невеста Гриория Лепса Аврора Киба посвятила вчерашний день красоте. После пары по истории искусств блогерша решила отдохнуть в бьюти-салоне и порадовать себя полезными и приятными процедурами. Фотоотчетом она поделилась в своем блоге.

Аврора сделала селфи в маске из водорослей.

«Ультразвуковая чистка для лица и маска из водорослей», — подписала кадр Киба.

Также она сфотографировалась во время еще одной процедуры. Грудь пассии Лепса была едва прикрыта полотенцем.

Девушка позавидовала мужчинам, которые прекрасно обходятся без подобных дорогостоящих бьюти-манипуляций:

«В такие моменты всегда думаешь о том, как удобно в этом плане быть мужчиной — чистки, массажи, эпиляции, ультраформеры, макияжи, укладки, покраски, уколы красоты, ноготочки, реснички… Ничего не надо им… Расчесался, подстригся, помылся и пошел».

Недавно Лепс прокомментировал слухи о скорой свадьбе с 19-летней возлюбленной. Певец в беседе с журналистами предпочел отшутиться.