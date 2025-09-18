Невеста Лепса показала фото с едва прикрытой грудью

Аврора Киба показала фото из салона красоты с едва прикрытой грудью
Юная невеста Гриория Лепса Аврора Киба посвятила вчерашний день красоте. После пары по истории искусств блогерша решила отдохнуть в бьюти-салоне и порадовать себя полезными и приятными процедурами. Фотоотчетом она поделилась в своем блоге.
Аврора сделала селфи в маске из водорослей.
«Ультразвуковая чистка для лица и маска из водорослей», — подписала кадр Киба.
Также она сфотографировалась во время еще одной процедуры. Грудь пассии Лепса была едва прикрыта полотенцем.
Девушка позавидовала мужчинам, которые прекрасно обходятся без подобных дорогостоящих бьюти-манипуляций:
«В такие моменты всегда думаешь о том, как удобно в этом плане быть мужчиной — чистки, массажи, эпиляции, ультраформеры, макияжи, укладки, покраски, уколы красоты, ноготочки, реснички… Ничего не надо им… Расчесался, подстригся, помылся и пошел».
Недавно Лепс прокомментировал слухи о скорой свадьбе с 19-летней возлюбленной. Певец в беседе с журналистами предпочел отшутиться.