Настю Ивлееву сфотографировали в купальнике

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева снялась в объятиях мужа Филиппа Бегака во время отдыха в Северной Осетии. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Настя Ивлеева и Филипп Бегак были запечатлены на фоне водопада. Блогерша была одета в красный слитный купальник, а ее супруг — черные плавательные шорты. Телеведущая обнимала возлюбленного, который держал ее за талию.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни.

На днях стало известно, что бизнесмен Филипп Бегак отсудил у матери наследство брата. По данным издания РИА Новости, муж Ивлеевой подал заявление об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на имущество брата. Речь идет о 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель». Ответчиками по делу выступали мать бизнесмена Дарья Семенова и департамент городского имущества Москвы.

Суд удовлетворил требования Бегака, признав за ним право на имущество. Отмечается, что ни один из родственников больше не заявлял о своих правах на наследство.