Лера Кудрявцева показала себя с рыжими волосами

Лера Кудрявцева стала все чаще экспериментировать с внешностью с помощью париков. На днях артистка перевоплотилась в рыжую бестию.

Кудрявцева показала себя в новом образе. Лера вышла на сцену с длинными рыжими локонами, лоб знаменитости прикрывала нехарактерная для нее челка. Ведущая облачилась в ярко-зеленое платье, которое эффектно сочеталось с ее волосами. В качестве аксессуара она выбрала крупные серьги в форме насекомого. Лере нанесли яркий макияж с густо подведенными глазами и подчеркнутыми губами.

© Соцсети

А до этого телеведущая предстала с короткими платиновыми волосами, за что получила сравнение с Крис Дженнер. Кудрявцеву не узнали даже ее верные поклонники, которые решили, что перед ними — глава клана Кардашьян-Дженнер. Многим не понравилась прическа Леры, однако недовольных фолловеров быстро успокоили, отметив, что это всего лишь парик. К слову, с такими же волосами Кудрявцева была не церемонии закрытия «Новой волны».