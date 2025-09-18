Дочь Даны Борисовой Полина в свои 18 лет известна как «королева пластических операций». В столь юном возрасте девушка уже перенесла множество процедур, которые изменили ее внешность и фигуру.

В свежем интервью для канала «Алена, Блин!» Полина подробно рассказала обо всех своих бьюти-вмешательствах.

«Я делала губы, года два назад я делала углы челюсти у косметолога („углы Джоли“ — прим. ред.). Я частенько делаю биоревитализацию — это просто увлажнение кожи, это укольчики гиалуроновой кислоты», — призналась Полина.

Рассказав о косметологических процедурах, Борисова начала перечислять пластические операции. Она прошла через ринопластику, а недавно изменила всю фигуру.

«Я сделала уменьшение и подтяжку груди, был пятый размер, я сделала третий. И откачала четыре литра жира из живота и из ножек», — поделилась девушка.

Часть этого жира ей вкачали в попу. К слову, Борисова не считает себя «королевой пластических операций», как ее нарекла Алена. По словам Полины, она всего лишь «слегка подкорректировала внешность». Никакого страха перед процедурами у нее нет, для Полины это примерно то же самое, что «сходить за хлебом».