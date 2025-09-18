Нюша поделилась откровенным образом в жакете

Певица Нюша снялась в жакете без штанов у автомобиля. Артистка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

35-летняя Нюша предстала перед камерой в зеленом шерстяном жакете, черных колготках и кожаных остроносых туфлях на каблуках. Певица дополнила образ кольцом и массивными золотыми серьгами. Артистке уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

В конце августа Нюша призналась на открытии «Новой волны», что не следит за своим весом. Певица объяснила, что уже несколько лет старается не зацикливаться на цифрах на весах. По ее мнению, это приводит к дополнительному психологическому стрессу.

«Важно просто нравиться себе. Быть довольной собой с комфортным весом. Мне, допустим, важно, чтобы не было одышки, потому что я постоянно танцую и пою. Мне хочется просто комфортно себя чувствовать», — поделилась артистка.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. У них есть дочь Серафима-Симба и сын Саффрон.