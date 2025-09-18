Как стилизовать осенью поло в полоску и с чем его носить

Полосатое поло — классическая вещь с удивительным и универсальным характером: одновременно спортивная и интеллигентная. Осенью оно работает как базовый верх, как средний слой под пиджак или как акцент в спокойной капсуле. Секрет — в масштабе полос, фактуре трикотажа и пропорциях образа. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как грамотно вписать поло в осенний гардероб.

С пиджаком и или жакетом

Выбирайте поло с узкой полосой (бретон или тонкая тельняшка) и сочетайте с пиджаком или жакетом мужского или просто лаконичного кроя, брюками со стрелками или классическими джинсами и лоферами.

«Важно, чтобы воротник поло уверенно лежал под лацканами, а манжеты выглядывали из рукавов. Топ можно заправить полностью или полузаправить спереди, добавив ремень с лаконичной пряжкой», — говорит эксперт.

С кожаной курткой и денимом: баланс фактур

Толстая «регбийная» полоса хороша рядом с фактурой кожи и матовым денимом. Наденьте поло под кожаную куртку или косуху, добавьте прямые джинсы и ботинки челси или казаки. Контраст гладкого трикотажа и зернистой кожи делает образ глубже и дороже визуально. Если хочется женственности, меняйте джинсы на миди-юбку А-силуэта и высокие сапоги. Завершите образ тонким шарфом трикотажной вязки — он связывает текстуры и смягчает брутальность кожи.

Тон в тон: монохром с умной полосой

Полоска отлично работает как рисунок в тоне: например, молочное поло в бежево-молочной полосе к бежевому тренчу и карамельным брюкам.

«Монохром вытягивает силуэт, а полоска добавляет ритм, не перегружая. Поддержите идею аксессуарами в той же гамме — сумкой-хобо, ремнем, перчатками. Обувь берите на полтона темнее низа, чтобы заземлить образ. Если нужен акцент, добавьте только один — например, золотые серьги-кольца», — советует стилист.

С жилетом, кардиганом или джемпером: игра воротника

Осенью поло — идеальный средний слой. Наденьте его под жилет или V-образный джемпер так, чтобы воротник аккуратно «подмигивал» сверху. Полоска через вырез притягивает взгляд к лицу, а вертикаль V-выреза визуально стройнит. Кардиган на пуговицах оставляйте полурасстегнутым — полосы дадут нужную графичность. Снизу работают широкие брюки или плиссе-миди и ботинки на невысоком каблуке. Другой вариант — использовать поло вторым слоем, на майку, водолазку или даже классическую сорочку.

Спортивный шик: юбка, колготки, сапоги

Соединяйте поло с юбкой миди, плотными матовыми колготками и высокими сапогами. Лучше всего сядет полоса средней ширины в спокойной гамме (графит с молоком, комбинация темно-зеленый и бежевый). Добавьте структурную сумку и тонкий ремень по талии — образ станет собранным. Поверх работает пальто-халат или тренч с поясом.