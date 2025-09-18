В новом сезоне джинсы становятся не просто базой гардероба, а акцентной вещью образа. Разбираемся, какие фасоны будут актуальны этой осенью и как их носить.

Джинсы со стрелками

Один из самых элегантных трендов – джинсы со стрелками. Их создают с помощью швов или отпаривания, и оба варианта визуально вытягивают ноги. Это удачное решение для тех, кто хочет добавить образу графичности и немного строгости. Такие джинсы легко вписываются в офисные луки, но при этом смотрятся актуально и в повседневных сочетаниях.

Багги-джинсы

Джинсы с округлым, объемным силуэтом – еще один тренд сезона. Они подчеркивают расслабленность и смелость образа. Но чтобы не утяжелить фигуру, стилисты советуют сочетать багги с приталенным верхом: укороченным топом, жилетом или облегающей водолазкой.

Подробнее об актуальных моделях этой осени рассказала в своем видео блогер @yanaprostyle.