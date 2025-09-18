Как ухаживать за кожей после душа

В сентябре, не говоря уже про более суровые месяцы, кожа теряет влагу быстрее, чем летом: на улице ветер и влажный холод, дома — сухой воздух и батареи. После душа это особенно заметно: тянет, шелушится, стягивает, чешется. Решение всегда должно быть комплексным: не один «волшебный» тюбик, а правильная связка очищения, текстуры и техники нанесения. Косметолог Ирина Созинова рассказала, что делать.

Подберите формулу под задачу и время суток

Лосьон — это обычно формула (легкая вода плюс масла для нормальной кожи) днем и под одежду. Крем — плотнее, с керамидами, скваланом, маслом ши и маслом косточек: он идеален вечером и в холодные дни.

«Масло — не крем на замену, а финиш: наносится поверх лосьона. Комбо-правило простое: утром лосьон для комфорта, вечером крем или крем и несколько капель масла на ладонях. Так защитный барьер кожи получает и увлажнение, и питание», — объясняет эксперт.

Мягкое очищение, теплая вода, правило 3 минут

Выбирайте гели без агрессивных сульфатов, они не снимают защитные липиды «до скрипа» (да и вообще пора перестать к этому стремиться). Температура — теплая, не горячая: чем горячее вода, тем быстрее испаряется влага. После душа не растирайте, а промокните кожу полотенцем.

«Нанесите средство в течение 3 минут, пока кожа еще не успела стать совершенно сухой: так увлажнители (глицерин, гиалуроновая кислота, бетаин) захватывают мельчайшие капельки влаги, а эмоленты и масла удерживают ее внутри. Если особенно сухие голени и предплечья — начинайте нанесение именно с них», — советует врач.

Защищают барьер керамиды, ниацинамид, пантенол, мочевина

Ищите в составе керамиды, холестерин и сквалан — это «строители» липидного барьера. Ниацинамид 2–4% уменьшает реактивность и выравнивает тон, пантенол успокаивает после душа и эпиляции. Мочевина 5–10% и молочная кислота до 5% мягко разглаживают шероховатость и удерживают воду, но используйте их на гладкие зоны — при чувствительности наносите через день. Для очень сухой кожи держите дома базовый бальзам с вазелином или окклюзивами: тонкий слой на локти, пятки, голени наносите поверх лосьона на ночь. Формула без отдушек снижает риск зуда и красноты.

Разные зоны — разные приемы

Руки страдают от частого мытья и мыла — ставьте крем у раковины и носите с собой в сумке, а на ночь надевайте хлопковые перчатки поверх жирного крема или бальзама. Голени и колени любят «сэндвич»: лосьон, сверху капля масла, а раз в 2–3 дня — средство с мочевиной или молочной кислотой. Если есть склонность к «гусиной коже» на плечах и бедрах, используйте лосьон с AHA/мочевиной 5–10% 2–3 раза в неделю, а не каждый день. Зона декольте и шея оценивают те же керамиды и ниацинамид, что и лицо: продлите туда вечерний крем. При зуде сокращайте ароматизированные продукты и выбирайте минималистичные составы.

И еще важно

Следите за влажностью воздуха дома: увлажнитель рядом с кроватью делает больше, чем третий слой самого замечательного крема. Стирайте вещи гипоаллергенным порошком, без агрессивных кондиционеров — остатки отдушек усугубляют сухость. Душ — короче, чем хочется, а после бассейна сразу смывайте хлор и наносите лосьон. Не забывайте про SPF на открытые зоны (кисти, шея, декольте) — даже осенью ультрафиолет сушит и истончает барьер. Пейте воду регулярно и добавляйте в рацион полезные жиры: орехи, рыбу, льняное семя — и ваше отражение в зеркале вас порадует.