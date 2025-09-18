Почему подростки выбирают эстетику Messy girl

Messy girl — новый подростковый тренд. Неряшливые прически, будто девушка ночью плохо спала, елозила по подушке, а после не успела причесаться. Мятая одежда, которая с пятном становится привлекательнее. Для стиля это пятно можно поставить и специально, а в комнате поддерживать творческий беспорядок. Главное, запостить фото хаоса в соцсетях. О том, почему подростки так рьяно поддерживают кричащие тренды, нам рассказала психолог, психодраматист, травматерапевт Светлана Воропаева.

Glean girl: устали от приглаженных образов?

Если смотреть на тему нового стиля в лоб и верить основным лозунгам эпохи: долой глянец, мы за естественность. То, по мнению нашего эксперта, это действительно ответ на стиль Glean girl.

«Насколько естественно не причесываться и не убираться в комнате — другой вопрос, который не стоит задавать прямо девочке-подростку. Она не услышит, наоборот, отдалится от непонимающей особы. Так же бесполезно объяснять, что это пройдет, а через год-два появится новый тренд. В идеале — все пройдет само», — комментирует Светлана.

Кстати, под естественность с комфортом для тела больше подойдет тренд начала 2010-х VSCO-girl. Помните его? Кем вы были в подростковом возрасте: рейвером, готом, эмо, хипстером, ванилькой? Или так и не позволили себе поддаться страсти юности? Такой запрет может аукнуться под сорок, когда «седина в бороду, бес в ребро».

«Если посмотреть на течение жизни в длительном периоде, то люди что-то отвергают, забывают, потом снова вытаскивают из шкафа забытые образы. Присмотритесь к стилю Soft grunge начала 2010-х, Grunge в 90-х. Есть общие нотки с Messy girl», — добавляет специалист.

Субкультура — это становление личности

Приверженность той или иной субкультуре — нормально для подросткового возраста. Бить тревогу стоит, только если это плохая компания, группы смерти или мода на самоповреждение. Светлана:

«А еще когда из-за остатков еды в messy-комнате могут завестись тараканы. Или лично вам совсем невмоготу выдерживать беспорядок в квартире, где и вы проживаете. Тогда разговор строится с позиции: это я не могу, а с тобой, дочка, все нормально. В остальных случаях принадлежность подростка к тому или иному „городскому племени“ — естественный этап становления личности».

Вызовы юности

Самое важное для подростков 12—18 лет — принадлежность к группе сверстников и поиск лично им близкого мировоззрения через пробы и ошибки, проверки тех или иных принципов общества. Ведь для того, чтобы оценить что-то, это нужно рассмотреть, отойти подальше и увидеть со стороны.

«В подростковой психике еще нет иных, более зрелых механизмов переоценки ценностей, например, способность смотреть на ситуации стратегически, в перспективе или сверху. Юные умы исследуют тему независимости и обретают собственное достоинство, когда выбирают быть не как все, не в стандартах большинства. Так происходит их поиск ответов на вопрос: „кто я?“, „какова моя ценность?“ А принадлежность к некой группе фиксирует установки: „я нужна“, „я важна“», — рассказывает психолог.

Почему не все подростки выбирают субкультуры

«На самом деле все. А вот „яркие“ и „кричащие“ не все. Кризис идентичности можно пройти и в „Движении первых“, и в кружке „Юных натуралистов“, „Книгоманов“ или секции по волейболу. Яркие „городские племена“ выбирают активные творческие люди. Чтобы поддерживать стиль и демонстрировать его в сети, нужно уметь подбирать одежду, придумывать контент и создавать его. Это серьезный труд», — утверждает специалист.

В цифровую эпоху тренды сменяются быстрее, чем изнашивается одежда этого стиля. В них меньше философии, больше визуала.