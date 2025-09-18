Стилист перечислил модные головные уборы на эту осень

Холодный сезон — не повод прятать стиль под капюшоном. Наоборот, правильно подобранный головной убор способен сделать образ цельным, придать ему характер и даже элегантность. Осень-зима 2025/2026 приготовила нам богатый выбор: от проверенной классики до трендовых новинок, которые сразу превращают look в fashion-утверждение. Стилист Дарья Казьмина рассказала нам о самых актуальных моделях.

© globallookpress

Кепи — хит сезона

Один из главных трендов осени. Этот головной убор отлично дружит с тренчами, пальто и даже с кожаными куртками. Варианты из шерсти и фетра держат форму и добавляют строгости, а мягкие кожаные модели смотрятся расслабленно. Смелый прием — носить кепи козырьком назад, добавляя образу дерзости.

Бини — базовая и универсальная

Шапка-бини уже давно доказала свою вездесущесть. Она сочетается буквально со всем: от пуховиков и пальто до кожаных курток.

«Выбирайте шапки, прикрывающие уши и лоб, а также обязателен дополнительный объем на макушке», — советует эксперт.

Это не только комфортно, но и визуально вытягивает силуэт. А вот стразы, ушки и помпоны лучше оставить в прошлом — сегодня бини играют на минимализме.

Капор — для тех, кто не любит шапки

Капор возвращает нам уют и удобство. Его главный плюс — он не портит прическу. Идеален для тех, кто любит пожаловаться: «Мне никакая шапка не идет». Вязаный капор отлично дополнит кэжуал образы, а модели из плащевой ткани можно носить как съемный капюшон — практично и модно.

Косынка — выбор элегантных

Косынка этой осенью — не только ностальгия по ретро, но и актуальный аксессуар. Вязаная, кожаная или из плотной ткани — она смотрится женственно и добавляет в образ нотку утонченности. Такой головной убор легко вписывается и в офисный лук, и в вечерний выход.

Бейсболка — athleisure по-новому

Пока погода позволяет, бейсболку можно не спешить убирать в дальний ящик. На теплую осень подойдут классические хлопковые модели, а ближе к зиме — шерстяные или твидовые. Эффектный прием — сочетать бейсболку с пальто и кроссовками, получая стиль athleisure. А Gucci и вовсе предлагают поверх бейсболки повязывать платок — и это не только стильно, но и удобно в ветреную погоду.

Чепчик — уютное возвращение

«Чепчик — был очень модным в прошлом сезоне, но и в этом не собирается сдавать позиций», — комментирует стилист.

Он плотно сидит на голове, защищая от ветра, и отлично сочетается с пуховиками. Особый шарм — вязанные модели с длинными завязками-шарфами, которые красиво спадают поверх пальто и курток.

Докер — для любителей свежих решений

Докер с петелькой — необычная альтернатива привычным шапкам. По форме он напоминает скорлупку желудя и выглядит максимально современно. Этот вариант подойдет тем, кто устал от бини и хочет чего-то нового. Идеально смотрится с объемными пальто и пуховиками, добавляя образу стокгольмский вайб.

Шляпа клош — для смелых и утонченных

Miu Miu вернула клош на подиумы, и этот тренд уже подхватили стритстайл-звезды. Да, такая шляпа требует аккуратного стайлинга и не подходит подо все, но для любительниц элегантных образов — идеальный выбор. С пальто А-силуэта или тренчем клош будет смотреться как изысканная деталь ретро-лука.

Панама — уютный шик

Панамы прочно вошли в осенне-зимний гардероб и продолжают удерживать позиции. Выбирайте модели из шерстяной ткани или пушистые варианты с ангорой — они не только теплые, но и придают образу элегантности. Панама — это тот самый случай, когда головной убор работает в образе как главный акцент.