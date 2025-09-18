Названы осенние тренды маникюра

Мир нейл-арта постоянно эволюционирует, предлагая новые идеи для самовыражения через маникюр. Осень 2025 года не стала исключением, принеся с собой как классические, так и инновационные тренды. Давайте рассмотрим самые актуальные направления в дизайне ногтей, которые будут популярны в этом сезоне.

© globallookpress

Цветовая палитра осени

Шоколадные оттенки. Коричневый маникюр продолжает оставаться фаворитом осеннего сезона. Этот универсальный цвет прекрасно сочетается с различными нарядами и подходит для любого случая. Особую популярность приобрели насыщенные шоколадные тона, хотя более мягкие оттенки какао и молочного шоколада также не теряют своей актуальности.

Вишневая кола. Новинкой сезона стал цвет вишневой колы – оригинальный микс коричневого и бордового. Этот оттенок уже покорил мир макияжа и окрашивания волос, а теперь уверенно вошел в нейл-индустрию. Маникюр в цвете вишневой колы особенно эффектно смотрится в сочетании с дизайном "аура", где красный оттенок наносится в центр ногтя.

Текстуры и финиши

Стеклянный маникюр. Тренд на "стеклянные" ногти – это обновленная версия популярного жемчужного маникюра. Молочно-белое покрытие с добавлением втирки создает эффект глянцевого стекла, придавая ногтям изысканный и женственный вид. Этот дизайн универсален и подходит для ногтей любой длины.

Яркая втирка. Помимо классического жемчужного эффекта, в моду вошли яркие варианты втирки. Салатовые, фиолетовые, розовые, голубые и золотые оттенки создают на ногтях настоящую радугу. Этот тренд особенно привлекателен для любительниц минимализма, желающих добавить яркости без использования сложных рисунков или страз.

Металлический маникюр. Металлический финиш стал одним из главных трендов сезона. Он прекрасно сочетается с различными техниками, включая френч и втирку, и подходит для ногтей любой формы. Серебристый металлик лидирует по популярности, но также востребованы металлизированные версии коричневого, синего и розового цветов.

Формы и дизайны

Миндалевидная форма. Миндалевидные ногти продолжают оставаться в тренде. Эту элегантную форму выбирают многие знаменитости, включая Хейли Бибер и сестер Кардашьян-Дженнер. Если вы привыкли к квадратной форме или короткой длине, осень – идеальное время для экспериментов с миндалевидной формой.

Классический френч. После сезона ярких вариаций французского маникюра, классический белый френч вновь возвращается в моду. Этот универсальный дизайн подходит как для офиса, так и для неформальных встреч, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит элегантность и практичность.

Осенние тренды маникюра 2025 года предлагают широкий выбор стилей – от классических до экспериментальных. Независимо от того, предпочитаете ли вы сдержанный коричневый маникюр или яркую втирку, миндалевидную форму или традиционный френч, вы обязательно найдете дизайн, который подчеркнет вашу индивидуальность и соответствует последним тенденциям нейл-арта.

Помните, что маникюр – это не только способ ухода за ногтями, но и возможность выразить свой стиль. Не бойтесь экспериментировать с различными цветами, текстурами и дизайнами, чтобы найти тот вариант, который идеально подходит именно вам. Будь то элегантный стеклянный маникюр или яркий металлический финиш, ваши ногти станут настоящим произведением искусства, отражающим ваш уникальный вкус и настроение осеннего сезона.