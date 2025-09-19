Хирург раскрыл сумму трат Татьяны Булановой на красоту

Татьяна Буланова всегда вызывает у публики восхищение: поклонники отмечают, что певица выглядит роскошно и будто не меняется с годами. Но в ее образе, по словам специалистов, нет «магии» — есть грамотный уход и современные косметологические методики. Врач челюстно-лицевой хирург, пластический хирург Магомед Гаджиев предположил в беседе с сайтом «Страсти», какие процедуры выполняла 56-летняя артистка.

По наблюдениям челюстно-лицевого и пластического хирурга, у певицы присутствуют естественные возрастные изменения кожи: мимические морщины, участки потери упругости, легкая пигментация.

«Это абсолютно нормальные проявления для ее возраста (54–55 лет). Лицо стало более худым и четким, что может быть связано как с потерей жировой ткани и диетой, так и с косметологической коррекцией», —

Магомед отмечает, что у Булановой, вероятно, применяются инъекционные методики: ботокс для разглаживания морщин, мезотерапия, биоревитализация, а также лазерные процедуры для выравнивания тона и текстуры кожи.

«Возможно певица прибегала и к хирургическому вмешательству», —

По оценкам Магомеда, Буланова могла делать лобно-височный лифтинг (цены у разных специалистов варьируются от 500 тыс. рублей), фейс лифтинг (от миллиона рублей) и липофилинг (от 300 - 500 тыс. рублей), однако сказать точно, к каким процедурам прибегала Буланова сложно.

«Главный секрет ее молодости — регулярность ухода за собой и своевременное обращение к специалистам-косметологам и пластическим хирургам», —

Поддерживающие процедуры в среднем делают примерно раз в 2–3 месяца. Один визит к косметологу может стоить порядка 50 тысяч рублей, а в год такие траты достигают 300 тысяч. Плюс уходовая косметика, услуги стилистов и визажистов, салонные процедуры, питание и режим — еще около 200–300 тысяч рублей. В целом, по оценкам специалиста, Буланова может тратить на поддержание внешности 500–600 тысяч рублей в год.

«Совет, который можно вынести из её примера: работать на перспективу. Регулярный уход и корректирующие процедуры позволяют выглядеть гармонично, сохраняя индивидуальность, а не гнаться за иллюзией "вечной молодости"», —

