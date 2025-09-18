Сникерсы вернулись в моду

Кроссовки на танкетке, которые были особенно популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о сникерсах — кроссовках на танкетке с круглым мысом и липучками. Модельер Изабель Маран в юные годы хотела казаться выше и придумала обувь, которая оказалась удобнее ботильонов и сапог на каблуках. В итоге созданная дизайнером модель Bekett быстро стала культовой.

Так, в 2010-х годах в сникерсах появлялись на публике многие знаменитости, в том числе Бейонсе, Жизель Бюндхен, Дженнифер Лопес и Роузи Хантингтон-Уайтли. Сейчас модницы вновь обратили внимание на эту модель кроссовок и принялись демонстрировать свои варианты стилизаций в соцсетях, набирая миллионы просмотров.

