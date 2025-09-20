Дочь Даны Борисовой рассказала о пластике

Дочь Даны Борисовой Полина заявила, что делала углы Джоли. Об этом она рассказала в интервью «Алена, Блин!».

18-летняя Борисова рассказала обо всех своих пластических операциях и процедурах у косметолога.

«Я делала губы: 5-10 мл в губах. Года два назад я делала углы челюсти у косметолога: "углы Джоли". Их делают иногда некрасиво: челюсть как утюг идет, а у меня вполне натурально. Они уже рассосались давно, наверно. Часто делаю биоревитализацию — это просто увлажнение кожи уколами гиалуроновой кислоты. Делаю для увлажнения, потому что у меня очень сухая кожа, и нечасто», — поделилась Борисова.

Полина Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.