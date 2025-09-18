Стилист подвел итоги Недели моды в Нью-Йорке

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главные итоги Недели моды в Нью-Йорке. Об этом он написал в Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Нью-Йоркская неделя моды завершилась и можно подвести первые итоги. Как я и предсказывал несколько постов назад, Funnel Neck /высокий воротник/ останется с нами еще на несколько сезонов! И на заметку: широкий высокий воротник может быть не только у курток, пальто и тренчей, но и у платьев», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок.