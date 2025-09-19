Мадонна снялась в откровенном платье и колготках в сетку

67-летняя Мадонна снялась в ультраоткровенном платье и колготках в сетку
Американская певица и танцовщица Мадонна вновь доказала, что возраст — не повод отказываться от смелых образов. Пару часов назад артистка опубликовала на странице личного блога серию крайне провокационных фото.
Перед подписчиками популярная исполнительница предстала в ультраоткровенном серебристом платье с глубоким вырезом. Свой образ Мадонна дополнила колготками в сетку и золотыми туфлями. Новые кадры 67-летняя певица сопроводила важным объявлением. Она заявила о возращении к лейблу, на котором были выпущены некоторые из ее самых знаковых треков.
«Назад к музыке, назад на танцпол, назад к тому, с чего все началось!» — подписала фото Мадонна.
Публика положительно отнеслась к откровенному образу певицы. В комментариях под публикацией почти все восхитились ее смелостью, фигурой и харизмой. Мадонну назвали «вдохновением для всех поколений».
«Наша мама возвращается!», «Есть только одна королева, и это Мадонна. Горяча!», «Какие красивые фотографии. И какая красивая королева», — отреагировали фанаты Мадонны.