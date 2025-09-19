Мадонна снялась в откровенном платье и колготках в сетку

Американская певица и танцовщица Мадонна вновь доказала, что возраст — не повод отказываться от смелых образов. Пару часов назад артистка опубликовала на странице личного блога серию крайне провокационных фото.

© Соцсети

Перед подписчиками популярная исполнительница предстала в ультраоткровенном серебристом платье с глубоким вырезом. Свой образ Мадонна дополнила колготками в сетку и золотыми туфлями. Новые кадры 67-летняя певица сопроводила важным объявлением. Она заявила о возращении к лейблу, на котором были выпущены некоторые из ее самых знаковых треков.

«Назад к музыке, назад на танцпол, назад к тому, с чего все началось!» — подписала фото Мадонна.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Публика положительно отнеслась к откровенному образу певицы. В комментариях под публикацией почти все восхитились ее смелостью, фигурой и харизмой. Мадонну назвали «вдохновением для всех поколений».