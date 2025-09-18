Кайли Дженнер снялась для глянца в мужском костюме

Бизнесвумен Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

До этого хирург назвала возможные пластические операции Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера.

Недавно Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе подловили поклонники в Будапеште, где сейчас проходят съемки третьей части «Дюны». Влюбленные посетили одну из кофеен города.