Участница «Уральских пельменей» снялась в пестром бикини

Российская актриса и телеведущая Юлия Михалкова сейчас наслаждается заслуженным отдыхом. Бывшая участница комедийного шоу «Уральские пельмени» не смогла оставить своих поклонников без жаркого отпускного контента. Сегодня она поделилась некоторыми кадрами из путешествия на странице личного блога.

© Соцсети

Юлия опубликовала фотографии, на которых она позирует в крошечном мини-бикини с пестрым принтом. 42-летняя артистка прошлась по улице и искупалась в бассейне. Свой отпускной наряд знаменитость дополнила лаконичным украшением на шею и солнцезащитными очками.

«Очень важно иногда позволять себе просто быть, а не делать. Это, кстати, и заряжает лучше всего для новых свершений», — написала Михалкова.

Поклонники Юлии не остались равнодушны к ее откровенным снимкам. Пользователи Сети сразу же начали оставлять в комментариях свои восторженные реакции. Многие справедливо отметили, что у артистки отличная фигура и безупречный стиль.