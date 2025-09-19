Экс-солистка SEREBRO снялась на рынке

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина прогулялась по рынку. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина позировала в серой удлиненной куртке с голыми ногами. Образ дополнили черные кожаные мюли. Волосы ей собрали в пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В образе она прогулялась по рынку и купила букет цветов.

На прошлой неделе Ольга Серябкина выложила фото в черном наряде, который состоял из полупрозрачного топа с длинными рукавами, мини-юбки и туфель на каблуках. Певица позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками, блестящими тенями и нюдовой помадой.

До этого Ольга Серябкина снялась в топе, сделанном из ракушек, и белой льняной юбке с завышенной талией. Певица позировала с собранными в пучок волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и блеском для губ. Поп-исполнительница также показала кадр, где предстала перед камерой в полосатом бикини на пляже. Она была запечатлена с распущенными волосами и макияжем.