Пять роскошных брендов, на которые стоит обратить внимание этой осенью

Из всех способов получения быстрых эндорфинов шоппинг, скорее всего, самый радостный: азарт поиска, восторг самоощущения, эстетическое удовольствие от собственного отражения, развитие воображения и новых нейронных связей от смыслов, вложенных вдумчивыми производителями.

Насколько же прекрасно видеть идеальный принт или крой и осознавать, что за ним скрывается идея и история, тонкая нить, связывающая поколения или часы вдохновения произведением искусства, перенесенные на предмет гардероба. Истинная мода не о “тряпках”, а о глубокой работе вшивания культурных, исторических и социальных кодов, и конечно же, о красоте и умении наслаждаться моментом, идеями и деталями. Познакомимся с пятью роскошными брендами, осмысленные коллекции которых действительно вдохновляют.

Yana Besfamilnaya

Российский бренд женской одежды в сегменте middle up создан дизайнером Яной Бесфамильной в 2018 году, по концепции see-now-buy-now, которая подразумевает единовременное представление коллекции и запуск продаж. В основе ДНК-бренда лежит ироничная сексуальность. Команда создает одежду, соответствующую сегодняшним трендам, но в своем фирменном узнаваемом стиле – дерзком, смелом, ироничном. Надевая одежду бренда Yana Besfamilnaya, можно быть точно уверенным, что тебя заметят. Бренд выбирают и носят мировые инфлюенсеры на неделях моды в Париже, Милане и Нью-Йорке.

«Еще ребенком я рисовала моделей в красивых платьях, сидя на уроках. Мода и ее создание всегда были моей страстью» – говорит Яна Бесфамильная, основательница и дизайнер бренда.

Начав свой путь с курсов конструирования и пошива одежды, после она закончила курс моды в Central Saint-Martin’s в Лондоне и NABA в Милане и в последствии создала и выпустила свою первую коллекцию женской одежды. За этим последовали сотни часов, проведенных за ручной вышивкой, работа над кутюрными коллекциями и долгий поиск и формирование ДНК своего бренда.

Сегодня марка уже имеет свой характерный облик и концепт. В фирменном почерке: иммитация подтяжек для чулок, оммажи на корсеты, акцент на зону груди, булавки, укороченная длина и оригинальные материалы. Венец коллекции – жакеты, скроенные из двух половинок, соединенных кнопками, которые можно полностью разделить и замиксовать между собой, добившись идеального сочетания цветов и фактур. Дерзкие рубашки, провокационные костюмы, платки с авторскими рисунками – Яна призывает становиться героиней стритстайла, где бы вы ни находились.

Le Vertige

© Antenna Daily

Российский бренд аксессуаров Le Vertige, известный своей приверженностью минимализму, недавно открыл новую главу. Марка представили капсульную коллекцию, в центре которой — первый в ее истории фирменный знак.

Le Vertige делает ставку на глубину, предлагая собственное прочтение одного из самых известных символов — сердца. Бренд сознательно уходит от инфантильного и романтического образа, представляя сердце как манифест уверенности и характера. Фирменный знак Le Vertige — это не мягкое и наивное сердечко, а дерзкий и уверенный символ. Его чистые, почти архитектурные линии и острые грани рисуют образ самодостаточности. Это метафора внутренней силы и смелости быть собой, баланс на стыке элегантности и дерзости, женственности и современного стиля.

Основу коллекции составляют изящные ремни разной ширины из натуральной кожи и замши дополненные акцентной пряжкой-сердцем. Палитра включает универсальный черный, благородный коричневый, мягкий шоколадный и акцентный красный цвета.

Вторым героем капсулы стала лаконичная сумка-седло, выполненная из гладкой натуральной кожи. Ее чистый, выверенный силуэт служит идеальным фоном для главного акцента — массивной съемной ручки-цепочки, звенья которой, словно ювелирное украшение, складываются в название бренда Le Vertige. Деталь превращает аксессуар в настоящий арт-объект. Функциональность модели продумана до мелочей: в комплекте с сумкой идет дополнительный длинный кожаный ремень. Это позволяет носить ее тремя способами: в руке за акцентную цепочку для вечернего выхода, на плече или как кросс-боди в более расслабленных дневных образах.

Byshikat

© Antenna Daily

Бренд обуви и сумок ручной работы с собственным производством в Санкт-Петербурге. Почти 10 лет назад основательница марки Кристина искала себя: ей хотелось создать для женщин нечто особенное, что подчеркнет уникальность и истинный характер, но при этом будет простым и ненавязчивым. В 2014 году в маленькой мастерской грузинского Батуми, родилась первая коллекция byshikat — ботинки с акцентными яркими язычками.

Эта коллекция получила невероятный отклик, ведь даже самая серьезная бизнес-вумен могла «похулиганить» и добавить к деловому костюму ботинки с характером. После харизматичных ботинок пришло желание создать и более женственную коллекцию – так родились первые казаки. Каждая линия казака, с первой модели и по сегодняшний день, создается командой мастеров под чутким контролем самой основательницы. Бренд избегает машинного производства, ссылаясь на то, что в них нет души, которая отличает ручную работу.

По мнению команды, ни один станок, даже самый дорогой и современный, не способен воспроизвести линии так, как это делают руки мастеров, а массовое производство в первую очередь отдает приоритет количеству, а не качеству.

В коллекции помимо трендовых казаков разных моделей, ботинок и лоферов можно найти блестящие босоножки и сумки из нежной натуральной замши.

ZVENO

© Antenna Daily

Многофункциональное арт-пространство ювелирного дизайна с домашней теплой атмосферой ZVENO открылось в 2019 году, представляя гостям свежие и концептуальные решения в мире ювелирных украшений и искусства, ведь одно не отделимо от другого. В мультибрендовой коллекции – не просто в украшения, а настоящие арт-объекты созданные вдохновленными дизайнерами.

Zveno знакомят не только с коллекциями украшений, но и с их создателями, творческим процессом, технологиями и жизнью удивительных людей. Отдельная вкладка на официальном сайте – невообразимые шерстные изделия ручной вязки в сочных цветах с очаровательными рисунками в наивном стиле. Коллекция украшений же действительно впечатляет волшебством. Здесь есть многослойне серьги, которые хочется разглядывать, сотканные и крошечных разноцветных сокровищ с гранатом, который приносит энергию, защиту и удачу.

Есть и украшение из коллекции «Слеза» — «всевидящий глаз», олицетворяющий разум и истину. Лично мое сердце покорили украшения культового грузинского дизайнера Софо Гонглиашвили, выяснилось, что ее работы коллекционируют и носят по всему миру. Изделия представлены в известнейших галереях и бутиках мира, включая Лафайетт в Париже.

В своих работах Софо использует горячую эмаль, которая является самой сложной и трудоемкой ювелирной техникой – ”Минанкари”. Фантазийные рисунки, тончайшая работа и фантастические сочетания цветов на крупных украшениях способны стилизовать даже самый скучный повседневный образ: тигры, крокодилы, женские и мужские лица – полет фантазии, похожий на магический сон.

Pánfil

© Antenna Daily

Бренд авторских аксессуаров для волос вдохновленный эстетикой 80-х и культовыми сериалами того времени: от «Династии» до «Санта-Барбары». Аксессуары Pánfil вручную создают мастера, работающие в Haute Couture. Черные банты из шелка или ободки с вышивкой, будто созданные для фэшн-съемок? Pánfil постоянно расширяют линейку, чтобы все могли найти что-то для себя.

Ободок-кокошник из шелкового атласа черного цвета вручную изготовлен и расшит мастерами бренда, в качестве декора выбраны серебристые металлические элементы, которые создают единую графичную композицию. Заколка-сердце из шелка стала узнаваемым символом Pánfil, а вариант с серебристыми клепками точно понравится тем, кто устал от ванильной романтики. Заколку-автомат дополнили силиконовой накладкой, которая хорошо удерживает локоны и не повреждает волосы.

Бренд расширяет представления о базовом наборе аксессуаров для волос. В коллекции можно найти изящные лаконичные современные кокошники, лишенные тяжести этнического аксессуара, расшитые ободки, легкие вуали, стильные шелковые чалмы, чепчики и береты, банты разных форм и размеров, есть даже очаровательные полушляпки. Этот аксессуар — воплощение сдержанной элегантности и отсыл к эпохе 50-х годов, когда каждая деталь в образе была наполнена смыслом.

Бархатная таблетка — культовая форма, любимая иконами стиля: от Одри Хепбёрн до Жаклин Кеннеди. Она мгновенно придаёт облику аристократичность и тонкую театральность. Изготовлена из натурального бархата, который красиво поглощает свет, создавая глубокий, насыщенный чёрный цвет. Иногда один штрих говорит громче всего. Бархатная таблетка — это аксессуар для женщин, которые ценят стиль, вневременность и утончённость.