Анна Седокова пришла на футбол в оголяющем тело комбинезоне

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в откровенном образе пришла на футбол в Москве. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном облегающем комбинезоне, частично оголившем ее тело. При этом звезда распустила завитые в локоны светлые волосы и надела солнцезащитные очки. В качестве обуви певица выбрала ботильоны в тон на высоких каблуках.

Ранее в сентябре Анна Седокова в ультракоротком платье представила новую песню. Так, знаменитость снялась на обложку релиза в откровенном наряде, который был оформлен бежевыми полупрозрачными вставками.