Кайли Дженнер в латексном бюстгальтере вызвала переполох в Сети

Кайли Дженнер поделилась серией пикантных кадров в личном блоге. Сестра Ким Кардашьян снова показала свою фигуру, почти полностью обнажив внушительный бюст.

© Соцсети

Бизнеследи сфотографировалась в латексном бюстгальтере ярко-розового цвета. Грудь Кайли была едва прикрыта микролифчиком. Также на Дженнер была облегающая юбка, подчеркнувшая бедра модели.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Фолловеры оценили горячие снимки Кайли, назвав ее «секси-Барби». Но не обошлось и без хейта. Некоторые пользователи отметили, что на Дженнер буквально нет живого места без силикона.

«Похожа на надувную лодку», «Является ли какая-то часть тела этой женщины естественной?», «Огромные пластиковые давно устарели. Она выглядит как девушка из журнала 2001 года», «Она выглядит так, как будто рекламирует порносайт», — высказались комментаторы.

А вчера откровенными фото поделилась королева поп-музыки Мадонна. 67-летняя звезда позировала в суперпикантном наряде, показав пышную грудь.