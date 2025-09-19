Дерматолог назвал эффективные методы борьбы с розацеа

Розацеа — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее щёки, нос, лоб, подбородок и другие участки лица. Как с ним бороться, дерматовенеролог и косметолог Екатерина Анчикова рассказала «Известиям».

«Ключевая особенность розацеа — нарушение регуляции сосудистого тонуса. Сосуды кожи расширяются, но не могут сузиться обратно, что приводит к стойкому покраснению», — объяснила врач.

Лечение заболевания зависит от его стадии. На ранних этапах важно избегать острой пищи и стресса, а также пить лекарства для укрепления сосудов. В тяжёлых случаях применяют лазерные процедуры, антибактериальные препараты и хирургические операции.

Екатерина Анчикова рекомендовала во время лечения отказаться от скрабов и щёток в пользу интенсивного увлажнения, бережного очищения и защиты от солнца. Она подчеркнула, что розацеа нельзя вылечить навсегда, но можно контролировать. Путь к ремиссии лежит через правильный подбор терапии с дерматологом и ежедневную заботу о коже.