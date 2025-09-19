Модель Эльза Хоск в «голой» блузке стала лицом Vogue

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала в кремовой кружевной, «голой» блузе, которую расстегнула перед камерой, и шортах. Съемку устроили в парижской квартире. Волосы модели уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с акцентом на губах.

«Какая нежная», «Шикарная», «Выглядите потрясающе», — написали пользователи соцсетей.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье». Модель не раз поддерживала и российские бренды. Недавно она снялась с сумкой 12Storeez.