Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала фото в откровенном образе. Публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

© Соцсети

На размещенном снимке 46-летняя исполнительница позировала в бордовом облегающем костюме из латекса, который состоял из штанов с высокой посадкой и ультракороткой куртки.

Помимо этого, звезда надела черный топ. Стилисты заплели волосы Лорак в длинные косы, а визажисты нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в сентябре 46-летняя Ани Лорак снялась в полупрозрачном комбинезоне. На одном из размещенных фото 46-летняя исполнительница предстала в черном полупрозрачном изделии, которое облегало ее фигуру.