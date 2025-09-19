В офис как на подиум: нескучные тренды для работы и не только

Ну что ж, летний сезон с его отпусками позади! Нам-то, настоящим модникам, некогда тосковать — время осваивать новые тренды. Одной из главных тенденция сейчас является офис-кор — присматриваемся к нему поближе.

Офисная форма XXI века — какая она? Мы привыкли к классическим прямым брюкам, приталенным блузам, жакетам по фигуре… Но современный деловой стиль куда богаче, глубже и интереснее, чем устоявшиеся о нем представления. Так, в сезоне осень-зима ‑2025/2026 мы столкнемся с необычными фасонами, экстравагантными силуэтами и яркими решениями.

Фактурный выход

Твид, шерсть, хлопок — привычные нам материалы, из которых шьются классические офисные наряды. Но этой осенью дизайнеры предлагают нам иначе взглянуть на костюмы, в которых можно появиться на деловом обеде или презентации. В частности, присмотритесь к вельвету. Эта ткань была на пике популярности в девяностые и начале нулевых, вот и сейчас вновь взяла модный олимп. Вельветовые жакеты и брюки отвечают за необычный микс уюта и стиля — как раз то, что нужно для первых прохладных дней. Наш фаворит — «двойка» от Luisa Beccaria горчичного цвета. Монохромный образ в необычном оттенке подойдет и для ежедневных походов в офис, и для вечерних выходов в свет. В первом случае необходимо дополнить костюм блузой в цвет и обувью на устойчивом каблуке, во втором можно накинуть жакет на шелковый топ, дополнив комплект шпильками. Если же вельвет кажется вам слишком семидесятническим и далеким от классики, смело выбирайте проверенный годами твид — правда, чуть более фактурный и крупный, чем привычный нам «шанелевский» вариант.

Отличный пример подают дизайнеры из Tory Burch: формально классический костюм, в основе которого юбка-карандаш, превращается в остромодный и современный — при помощи широкоплечего двубортного пиджака-оверсайз. Еще один фактурный шедевр создал для своей первой коллекции бренда Tom Ford Хайдер Аккерман. Серо-серебристый жакет, сшитый будто из драконьей кожи, — нарядный вариант офисного кора. С таким стоит носить сдержанные классические брюки или юбки-карандаши — иначе рискуете из делового стиля уйти в драматический вечерний.

Классицизм под другим углом

Надоела черно-белая форма? А зря! Ведь это сочетание проверено веками, и, если верно подобрать силуэт и грамотно расставить модные акценты, офисный лук, исполненный в базовых цветах, заиграет совершенно новыми красками. Так мы почему-то невольно начинаем строить строгий силуэт, когда речь заходит о, казалось бы, набившем оскомину чернобелом миксе. Но попробуйте отойти от знакомых вам линий — следуйте за дизайнерами марки Marine Serre, которые на показе осень-зима/2025–2026 продемонстрировали мастерство сочетать внезапное.

Так, белое платье-рубашка с юбкой-клеш средней длины прекрасно встало легинсами и жакетами в цвет, под которые обязательно выбирайте классические белые блузы или рубашки — в конце концов, экстравагантных деталей в офисных нарядах должно быть не слишком много.

Цветы — всегда кстати

Лето позади, и клумбы вот-вот отцветут — но это совершенно не повод ставить крест на цвете в вашем деловом гардеробе. Конечно, мы помним, что основа офисного кора — это сдержанные тона и нейтральные оттенки, но никто не мешает нам отойти от шаблонов и немного поэкспериментировать. В этом сезоне актуальны насыщенные, но не кричащие цвета — глубокий терракот, морковный, темная слива, сирень, травянистая и болотная гамма. Выбирая комплекты, отличные от привычных нам приглушенных серого, бежевого, коричневого, стоит ориентироваться именно на них. Например, наш модный редактор отдал свое сердце жакету О‑силуэта с воротником-стойкой от Altuzarra — эта модель в модном авангарде по всем фронтам! Во-первых, такой силуэт наступившей осенью считается суперактуальным. Во-вторых, воротник-стойка также входит в число трендовых элементов.

Ну и наконец мы обращаем внимание на сложный цвет ткани пиджака: элегантный микс синего, серого и фиолетового. Такой тон невероятно круто сочетается с молочным, карамельным, бежевым; всегда будет уместен черный и белый. Один из ведущих оттенков осени — цвет сочной тыквы. Только посмотрите на то, как его обыграли дизайнеры Ashlyn: великолепный укороченный жакет, приталенный и объемный, шикарно смотрится с асимметричной юбкой миди. Казалось бы, образ совершенно не в офисной эстетике, но нет — каким-то невероятным образом этот яркий комплект выглядит сдержанно и элегантно.

Еще один наш фаворит вошел в коллекцию осень-зима/2025–2026 в исполнении Michael Kors. Нежнейший оттенок сирени дизайнеры бренда усложнили с помощью серых и коричневых — получился глубокий тон грозового неба — цвет, который идет всем, эффектный, при этом не вызывающий и кричащий. И в этой цветовой находке творцы марки создали элегантный брючный костюм-оверсайз, монохромный и идеальный.

Уютно и ультрамодно

Чего больше всего не хватает в офисе осенью? Домашнего уюта. Конечно же, мы не предлагаем заворачиваться в пушистые пледы за рабочим столом, но подобрать деловой образ, который настроит как на бизнес-лад, так и подарит немного тепла — почему бы и нет? Присмотритесь к тенденции создавать комплекты на основе теплой цветовой гаммы — серо-коричневого, бежевого, нюда, шоколадного, золотистого. Мы обожаем образ от Brandon Maxwell: тонкая водолазка с высоким горлом, широкие брюки песочного тона и прямой пиджак в актуальную в этом сезоне классическую клетку — идеально как для рабочих будней, так и для прогулок в парке после трудовых подвигов.

Прекрасная двойка с юбкой от Marc Cain не только отлично впишется в осенние тренды, но и преобразит вас — удивительно комплиментарный оттенок золотистого бежа, который выбран для жакета и юбки, словно подсвечивает кожу. Сочетается такой цвет с черным и серым. Ну а для тех, кому экстремально не хватает тепла, дизайнеры Fforme создали плотный брючный костюм богатого коричневого тона. Здесь ультрамодно все, актуальна буквально каждая деталь — от воротничка-стойки до оверсайз-силуэта.