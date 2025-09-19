Как накрасить нависшее веко: пошаговая инструкция

Макияж для нависшего века требует особенного подхода. Из-за анатомических особенностей кожи декоративные средства могут быстро скатываться, а цвет теряться. Но правильная техника помогает визуально приподнять веко и сделать взгляд более открытым.

Начните с подготовки кожи: зону под бровью выровняйте консилером и аккуратно растушуйте. Затем используйте кремовые тени в нюдовом оттенке. Нанесите линию от нижнего века к виску и дублируйте ее над складкой. Эти границы растушуйте пальцем или кистью, а внутреннюю часть века заполните тем же оттенком.

Лайфхаки визажистов: как продлить стойкость макияжа

Чтобы тени не скатывались, зафиксируйте макияж легкой пудрой. Поверх можно нанести сухие тени для усиления цвета: повторите форму и добавьте темный оттенок во внешний угол. Межресничное пространство подчеркните стойким карандашом.

Такой способ не только визуально откроет глаз, но и сделает макияж более стойким.