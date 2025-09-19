LED-наращивание ресниц: что это и почему считается будущим индустрии
В мире красоты постоянно появляются новые тренды. Одной из самых современных и эффективных техник является LED-наращивание. Если вы хотите получить роскошные ресницы, которые будут радовать вас долгое время, эта процедура может стать идеальным выбором. Подробнее о ней нам рассказала владелица салона красоты Надежда Дондукова.
«LED-наращивание — это современная техника, где ресницы фиксируются не обычным клеем, а „специальным составом с фотоинициатором“. Этот компонент запускает полимеризацию (затвердевание) только при воздействии LED-света. То есть клей остается пластичным до тех пор, пока мастер не подсветит его мини-лампой», — рассказывает наш эксперт.
Почему стоит выбрать LED-наращивание?
Главное преимущество — клей застывает практически мгновенно. Это означает, что вам не придется сидеть с закрытыми глазами долгое время, ожидая высыхания. Процедура становится значительно быстрее! Благодаря мгновенной полимеризации, образуется очень прочное соединение. В результате ресницы держатся гораздо дольше, чем при использовании традиционных клеев. Кроме того, мгновенная фиксация позволяет мастеру работать более точно и аккуратно, создавая безупречный объем и изгиб.
Как проходит процедура
- Подготовка ресниц: очищение, обезжиривание.
- Наращивание: мастер прикрепляет искусственные ресницы к натуральным.
- Фиксация: каждое соединение подсвечивается LED-лампой, клей с фотоинициатором мгновенно твердеет.
- Клиент сразу может жить активной жизнью — ресницы не боятся влаги и температуры.
Чем отличается от классики
«В классическом наращивании клей высыхает за счет влажности воздуха. В LED-методе сцепка прочная, но управляемая: фиксация происходит только под светом», — рассказывает наш эксперт.
Плюсы и минусы LED-наращивания
Среди плюсов специалист называет:
- Контроль времени схватывания: клей не застывает преждевременно.
- Быстрая и прочная фиксация.
- Минимум испарений — меньше риска раздражений и аллергии.
- Ресницы держатся дольше (по отзывам — до 1,5–2 раз дольше, чем в классике).
- Можно сразу умываться и вести активный образ жизни.
- Разрешены баня и сауна до +70 °C — ресницы не теряют сцепку даже при высокой влажности.
Однако у процедуры есть и минусы:
«Стоимость выше, так как нужен специальный клей и лампа. Может быть сложно найти мастера, поскольку технология новая и не все ею владеют. При неграмотном использовании лампы возможен дискомфорт для глаз. По сути, LED-наращивание — это „умный“ метод, где клей работает только тогда, когда нужно мастеру, а не сам по себе», — заключает наш эксперт.