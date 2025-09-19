LED-наращивание ресниц: что это и почему считается будущим индустрии

В мире красоты постоянно появляются новые тренды. Одной из самых современных и эффективных техник является LED-наращивание. Если вы хотите получить роскошные ресницы, которые будут радовать вас долгое время, эта процедура может стать идеальным выбором. Подробнее о ней нам рассказала владелица салона красоты Надежда Дондукова.

«LED-наращивание — это современная техника, где ресницы фиксируются не обычным клеем, а „специальным составом с фотоинициатором“. Этот компонент запускает полимеризацию (затвердевание) только при воздействии LED-света. То есть клей остается пластичным до тех пор, пока мастер не подсветит его мини-лампой», — рассказывает наш эксперт.

Почему стоит выбрать LED-наращивание?

Главное преимущество — клей застывает практически мгновенно. Это означает, что вам не придется сидеть с закрытыми глазами долгое время, ожидая высыхания. Процедура становится значительно быстрее! Благодаря мгновенной полимеризации, образуется очень прочное соединение. В результате ресницы держатся гораздо дольше, чем при использовании традиционных клеев. Кроме того, мгновенная фиксация позволяет мастеру работать более точно и аккуратно, создавая безупречный объем и изгиб.

Как проходит процедура

Подготовка ресниц: очищение, обезжиривание. Наращивание: мастер прикрепляет искусственные ресницы к натуральным. Фиксация: каждое соединение подсвечивается LED-лампой, клей с фотоинициатором мгновенно твердеет. Клиент сразу может жить активной жизнью — ресницы не боятся влаги и температуры.

Чем отличается от классики

«В классическом наращивании клей высыхает за счет влажности воздуха. В LED-методе сцепка прочная, но управляемая: фиксация происходит только под светом», — рассказывает наш эксперт.

Плюсы и минусы LED-наращивания

Среди плюсов специалист называет:

Контроль времени схватывания: клей не застывает преждевременно.

Быстрая и прочная фиксация.

Минимум испарений — меньше риска раздражений и аллергии.

Ресницы держатся дольше (по отзывам — до 1,5–2 раз дольше, чем в классике).

Можно сразу умываться и вести активный образ жизни.

Разрешены баня и сауна до +70 °C — ресницы не теряют сцепку даже при высокой влажности.

Однако у процедуры есть и минусы: