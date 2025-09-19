Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей осенью

Врач-косметолог и дерматовенеролог Наталья Индилова рассказала, что с приходом осени многие сталкиваются с кожными проблемами, такими как обезвоживание и пигментация. Осенний уход за кожей требует особого внимания, отмечает специалист.

Следует сделать акцент на мягком очищении, заменив агрессивные средства на увлажняющие пенки и крем-гели, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Ключевыми компонентами в уходе должны стать пептиды и ниацинамид, способствующие восстановлению и выравниванию тона.

Также в базовый уход можно вводить ретинол, но с осторожностью, чтобы избежать раздражений. А для глубокого увлажнения подойдут кремы с церамидами и маслами, отметила Индилова.

Косметолог также посоветовала не забывать о солнцезащитных средствах и об антиоксидантах, таких как витамин C.

