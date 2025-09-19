Вещи люксового бренда порвались сразу после покупки

Американский блогер и манекенщик Уиздом Кей приобрел вещи люксового бренда Miu Miu и пожаловался на качество одежды. Его ролик завирусился в TikTok.

Инфлюэнсер рассказал, что купил в бутике марки джинсовую жилетку на кнопках и трикотажную кофту на молнии за 18 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). Сразу после посещения магазина мужчина снял распаковку покупок: на размещенных кадрах видно, что в руках Кея на новой жилетке оторвалась кнопка, а на олимпийке тут же разошлась молния.

После этого бренд в качестве компенсации предложил Кею оформить возврат или заменить вещи. Он согласился на второй вариант и поделился новой распаковкой, во время которой на жилете вновь сломалась кнопка.

«Невероятно», — высказался блогер.

