В Сети оценили внешность Гвинет Пэлтроу без фотошопа

Пользователи сети похвалили американскую актрису Гвинет Пэлтроу за публикацию снимков с морщинами и без фотошопа. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Железного человека» поделилась фото с перезапуска своего модного бренда. Знаменитость предстала перед камерой в сером наряде и с распущенными волосами. Кроме того, она позировала с темными тенями на глазах и с массивными золотыми кольцами.

Поклонники восхитились естественной внешностью Пэлтроу и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом.

«Это фото такое настоящее», «Фото идеальное. Гвинет — одна из настоящих женщин, которые стареют красиво», «Так естественно и красиво», «Спасибо, что показываешь себя настоящей», «Люблю тебя за то, что не используешь фильтры», — писали юзеры.

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу опубликовала откровенный снимок без ретуши.