Хирург объяснил, зачем женщины уменьшают грудь

Хирург Карапетян заявил, что женщины уменьшают грудь из-за головной боли
Желание уменьшить грудь может быть связано, как с головными болями, так и нарушением осанки и деформацией позвоночника. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.
«Женщина сталкивается с самыми разными проблемами и нарушениями, как боль в спине, шее и плечах; головная боль напряжения; нарушение осанки, деформация позвоночника; раздражение, воспаление, мокнутие кожи под грудью; ограничение физической активности и психологический дискомфорт», — рассказал эксперт.
Он также объяснил, для какой груди характерно определенное строение, располагающее к уменьшению.
«Такая грудь имеет узкое основание и вид этакой трубы или цилиндра, но с очень большим телом самой железы, которое может достигать более 3 килограмм в весе. Причины такого разрастания железистой и жировой ткани самые разные, начиная с наследственности и заканчивая различными заболеваниями — эндокринными и аутоиммунными», — добавил хирург.
По его мнению, есть еще одна медицинская проблема, с которой сталкиваются женщины с большим размером груди.
«Все дело в том, что большой объем молочной железы выступает депо для гормонов, а это связано с повышением риска развития онкологии», — отметил Карапетян.
Он также объяснил пользу подобной операции для здоровья женщины.
«Операция предусматривает удаление жировой и железистой ткани, а также излишнего кожного покрова. Это одна из тех пластических операций, которые активно проводятся в современной эстетической хирургии, причем как в частных, так и государственных клиниках. От операции по увеличению молочных желез она отличается тем, что носит не только эстетический, но и лечебный характер. В ходе уменьшения объема молочных желез женщина избавляется от целого ряда проблем, а самое главное — снижаются риски развития онкологии», — заключил врач.