Хирург объяснил, зачем женщины уменьшают грудь

Желание уменьшить грудь может быть связано, как с головными болями, так и нарушением осанки и деформацией позвоночника. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.

© unsplash

«Женщина сталкивается с самыми разными проблемами и нарушениями, как боль в спине, шее и плечах; головная боль напряжения; нарушение осанки, деформация позвоночника; раздражение, воспаление, мокнутие кожи под грудью; ограничение физической активности и психологический дискомфорт», — рассказал эксперт.

Он также объяснил, для какой груди характерно определенное строение, располагающее к уменьшению.

«Такая грудь имеет узкое основание и вид этакой трубы или цилиндра, но с очень большим телом самой железы, которое может достигать более 3 килограмм в весе. Причины такого разрастания железистой и жировой ткани самые разные, начиная с наследственности и заканчивая различными заболеваниями — эндокринными и аутоиммунными», — добавил хирург.

По его мнению, есть еще одна медицинская проблема, с которой сталкиваются женщины с большим размером груди.

«Все дело в том, что большой объем молочной железы выступает депо для гормонов, а это связано с повышением риска развития онкологии», — отметил Карапетян.

Он также объяснил пользу подобной операции для здоровья женщины.