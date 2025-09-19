Перечислены главные ошибки в оформлении бровей

Сейчас оформление бровей стало частью базового макияжа. Уже невозможно представить себе законченный мейкап без красивых бровей. Но, увы, многие женщины, вместо того, чтобы подчеркнуть свои естественные черты, продолжают делать нелепые ошибки.

Визажист, Член Евразийского художественного союза, Юлия Пикалова в беседе с WomanHit перечислила типичные промахи, которые портят все впечатление и делают финальный результат макияжа небрежным, бросающимся в глаза и аляпистым.

Когда целилась в тон, но не попала

Выбирая карандаш, тени или фломастер для бровей, важно соотнести его с оттенком вашей растительности на лице, а также с цветом кожи и волос. Взяв тон значительно темнее вашего, рискуете превратиться в Марфушу из «Морозко», которая рисовала брови углем.

«Самый классический, который подходит всем, это серо-коричневый», — объясняет визажист тем, кто сомневается в выборе.

Шире и извилистее, чем надо

Неподходящая форма портит вас не меньше, чем цвет.

«Обычно это бывает, когда вы меняете природную форму, особенно это касается изгиба и ширины. Природные данные — самые естественные для нас и по цвету и по форматам, но улучшить всегда можно: причесать, добавить густоты бывает достаточно», — советует Пикалова.

А выщипывать кто будет?

Неухоженные брови красить — только народ смешить.

«Если у вас есть вне формы выбившиеся с линии роста бровей волоски, их надо удалить, также асимметрия бровей может портить внешний вид, и с ней важно поработать, оставлять очевидные ошибки не стоит. Если есть длинные волоски на бровях, их состригаем», — продолжает эксперт.

Перебор с насыщенностью

Переизбыток цвета, средства для бровей — тоже ошибка. Если мы говорим о повседневном макияже, то вам надо подчеркнуть брови, а не сделать на них акцент, чтобы все смотрели только на них. Карандашом с тонким кончиком вам надо всего лишь дорисовать волосков, где необходимо, и зафиксировать прозрачным гелем расчесанные по форме брови. Это пара взмахов, а не чертежное задание.

Советы для идеальных бровей

Сейчас есть много чудо-средств за минимальный бюджет, которые могут упростить оформление бровей. Карандаши, гели, помадки, тени, лайнеры и еще много всего.

«Начните с простого. Это карандаш вашего оттенка и гель для статичного состояния бровей. Есть также стойкие средства, в которых можно принимать душ и плавать в бассейне», — говорит визажист.

Не увлекайте модой и не экспериментируйте с новыми идеями, такими как обесцвечивание, сбривание и перманент, длиной и шириной. Волоски на лице не такие как на теле, и эксперименты на бровях могут иметь неприятные последствия.