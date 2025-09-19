Фен или естественная: какая сушка волос подойдет вашим волосам

В последние годы многие из нас стали отдавать предпочтение естественной сушке волос, полагая, что это более щадящий метод. Однако, как оказалось, такой подход может нанести больше вреда, чем использование фена. Давайте разберемся, почему это происходит и как правильно сушить волосы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

© unsplash

Почему фен может быть лучше естественной сушки?

Парадоксально, но факт: сушка феном при правильном подходе может быть более щадящей для большинства типов волос, чем естественная сушка. Дело в том, что влажные волосы особенно уязвимы к повреждениям. Шампунь и теплая вода раскрывают кутикулу волоса, делая его более восприимчивым к трению. Чем дольше волосы остаются влажными, тем больше риск их повреждения.

Особенно важно использовать фен, если ваши волосы:

осветлены;

окрашены;

подвергались химической обработке.

В этих случаях кутикула волоса уже ослаблена, и быстрая сушка феном поможет предотвратить дальнейшие повреждения.

Правила безопасной сушки волос

Естественная сушка

Если у вас никогда не окрашивались волосы, и вы редко используете утюжок или плойку, то естественная сушка в течение дня не принесет большого вреда. Более того, для натуральных кудрей этот метод даже предпочтительнее, так как позволяет сохранить структуру завитка и избежать пушистости.

Сушка феном

Используйте микрофибровое полотенце для предварительного удаления влаги. Оставляйте тюрбан из полотенца на голове не более нескольких минут.

Обязательно нанесите термозащитное средство перед сушкой.

Выбирайте среднюю температуру фена. Слишком горячий воздух может быть не менее вредным, чем длительная естественная сушка.

Направляйте поток воздуха от корней к кончикам волос. Можно сушить волосы, наклонив голову вниз.

Сушите волосы по секциям, начиная от корней и продвигаясь к кончикам. Используйте круглую щетку для придания объема и гладкости.

Завершите сушку прохладным потоком воздуха, чтобы закрыть кутикулу и зафиксировать форму прически.

Чего следует избегать

Не ложитесь спать с мокрыми волосами. Длительное трение о подушку может привести к ломкости волос и появлению секущихся кончиков.

Не оставляйте тюрбан из полотенца на голове надолго. Достаточно нескольких минут для впитывания лишней влаги.

Избегайте слишком горячего потока воздуха при использовании фена.

Не расчесывайте мокрые волосы слишком интенсивно, так как в этот момент они особенно уязвимы.

Выбор метода сушки в зависимости от типа волос

Для прямых волос

Сушка феном с использованием круглой щетки поможет создать объем и гладкость. Начинайте с корней и постепенно продвигайтесь к кончикам.

Для вьющихся волос

Естественная сушка или использование фена с диффузором на низкой скорости поможет сохранить структуру завитка. Избегайте интенсивного расчесывания во время сушки.

Для тонких волос

Используйте фен на средней температуре, направляя поток воздуха от корней. Это поможет создать объем у корней.

Для густых волос

Разделите волосы на секции и сушите каждую отдельно, начиная от корней. Используйте насадку-концентратор для более направленного потока воздуха.

Правильный подход к сушке волос может значительно улучшить их состояние и внешний вид. Независимо от того, какой метод вы выберете, помните о важности защиты волос от чрезмерного тепла и механических повреждений. Экспериментируйте с различными техниками и средствами, чтобы найти идеальный способ ухода за вашими волосами.